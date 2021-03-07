Москва, , 12:11 — REGNUM В возрасте 97 лет скончался бывший генеральный прокурор Советского Союза, почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Яковлевич Сухарев родился в семье русских крестьян в Воронежской губернии 11 октября 1923 года. По окончании восьми классов землянской средней школы уехал в Воронеж, где в 1939—1941 годах работал слесарем на авиационном заводе № 18, затем с февраля по 5 июня 1941 года на военном заводе № 16, одновременно учился в вечерней школе, десять классов которой окончил накануне войны.

В 1941 году в самом начале войны он был направлен в Воронежское военное училище связи, которое окончил в декабре 1941 года в Самарканде, куда было эвакуировано училище. Через год вступил во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков). Далее он принимал участие в боевых действия в период Великой Отечественной войны. Сухарев был командиров взвода связи в составе 69-й дивизии, там он дослужился до начальника связи полка, а затем стал исполняющим обязанности командира полка. Получил тяжелое ранение в сентябре 1944 года при форсировании реки Нарев в Польше, до сентября 1945 года находился в госпитале. Окончил войну в звании капитана, награжден четырьмя боевыми орденами.

Далее Сухарев вернулся в Воронеж, где сперва был начальником отдела военного окружного управления связи, а после демобилизайии в июле 1946 года занимался воспитательной работой среди молодежи. Карьеру он продолжил по комсомольской линии — уже в 1950 году он был переведен в Москву в ЦК ВЛКСМ. В 1958 году стал заведующим международным отделом ЦК ВЛКСМ.

Сухарев принимал активное участие в подготовке всех крупнейших мероприятий, проводившихся под эгидой ЦК ВЛКСМ, в том числе VI (Москва, 1957 год) и VII (Вена, 1959 год) Всемирных фестивалей молодёжи и студентов.

С 1959 года Сухарев перешел на партийную работу в аппарат ЦК КПСС. Дослужился до заведующего сектором органов прокуратуры, суда и юстиции Отдела административных органов ЦК КПСС: заведующий сектором, заместитель заведующего отделом ЦК КПСС (1960—1970).

В сентябре 1970 года Сухарев перешел на работу непосредственно в органы юстиции. Постановлением Совета Министров СССР от 22 сентября 1970 года А. Я. Сухарев назначается первым замминистра и членом коллегии воссозданного Министерства юстиции СССР. Именно Сухарев стоял у истоков создания журнала «Человек и закон» и одноименной популярной телепередачи. С марта 1984-го по февраль 1988 года — министр юстиции РСФСР.

В 1988 гооду Сухарев перешел в органы прокуратуры сразу на должность первого заместителя генпрокурора СССР. В том же 1988 году он стал генеральным прокурором СССР, пробыв на этой должности до 1990 года. С должности ушел на пенсию. Будучи на пенсии возглавил Институт роблем укрепления законности и правопорядка (ИПУЗП) при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, также был советником Генпрокурора России.