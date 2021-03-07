Москва, , 12:03 — REGNUM Быстрее всего в России получится продать автомобиль белого цвета, так как автомобили этих оттенков являются самыми распространённым. Об этом сообщил директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев агентству «Прайм».

Эксперт рассказал, что по данным производителя автомобильных лаков и красок Axalta, до 33% автомобилей в России окрашены в белый цвет. Также популярными являются автомобили серого (16%), серебристого (13%), чёрного (12%) и бежевого (11%) цвета.

Он добавил, что на долю автомобилей зелёного цвета приходится всего 2% от общего автопарка России. Поэтому для поиска покупателя при продаже такого автомобиля может потребоваться значительно больше времени.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский подтвердил, что при покупке автомобиля учитывается его цвет. Однако он отметил, что этот критерий является не главным. В первую очередь покупатели обращают внимание на марку автомобиля, техническое состояние и соотношение цены и качества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году автомобили белого цвета были наиболее распространёнными в странах Европы, Африки и Ближнего Востока.

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