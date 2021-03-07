Приштина, , 15:43 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 6 марта в эфире косовского телеканала RTV 21 заявила, что по все вопросам, в том числе по вопросу об открытии посольства в Израиле, правительство Альбина Курти будет координироваться с администрацией президента США Джозефа Байдена.

Вьоса Османи Мы будем координировать каждый наш дипломатический шаг с США и администрацией Байдена, там наш Иерусалим.

Напомним, президент США Дональд Трамп навязал Косово и Сербии перенос посольства в Иерусалим при подписании Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово 4 сентября. При этом будущий премьер-министр Косово Альбин Курти прославился критикой политики США в Косово, однако поддержал Байдена в противостоянии с Трампом.

В Евросоюзе заявляют, что открытие посольства Косово в Иерусалиме может поставить под вопрос его европейскую перспективу.

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