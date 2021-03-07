Киев, , 12:12 — REGNUM На Украине в минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 1279 человек, сообщили 7 марта на верифицированном министерством здравоохранения Украины telegram-канале «Коронавірус_інфо».

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С начала кампании по вакцинации (стартовала 24 февраля) на Украине вакцинировались 17 037 человек.

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Максимальное количество получивших прививку зафиксировали в оккупированной Украиной части ДНР, где с начала кампании по вакцинации привились 1940 человек, 470 из них получили прививку в минувшие сутки. Минимальное количество привитых фиксируется в Закарпатской области Украины (314 человек).

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