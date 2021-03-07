Газ-Сале, , 11:36 — REGNUM На Ямале в селе Газ-Сале Тазовского района вечером 6 марта гражданин зарезал трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, ранее судимый 32-летний подозреваемый в ходе пьяной ссоры в одной из квартир дома в селе Газ-Сале нанёс множественные колото-резаные раны 51-летнему мужчине и 59-летней женщине. От полученных ран потерпевшие скончались на месте. Затем подозреваемый отправился к другому, 52-летнему жителю села. Аналогично зарезал его ножом.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений.