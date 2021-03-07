Пекин, , 11:35 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Oppo по итогам января 2021 года впервые стал крупнейшим поставщиком на внутреннем рынке. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

Ранее лидерство на китайском рынке смартфонов уверенно удерживала компания Huawei. Санкции правительства США привели к сокращению производства смартфонов Huawei, а также к продаже суббренда Honor.

В итоге Huawei уступила лидерство на китайском рынке в первом месяце 2021 года другому производителю из Китая — Oppo. По оценкам аналитиков Counterpoint Research, в январе на долю Oppo пришёлся 21% от общего объёма продаж смартфонов в Китае.

Доля Huawei и Vivo на рынке смартфонов Китая по итогам января составила около 20%. Замкнули пятёрку крупнейших производителей Xiaomi и единственная некитайская компания — Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнем квартале 2020 года лидером по глобальным поставкам смартфонов стала американская компания Apple.