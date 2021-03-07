Лас-Вегас, США, , 12:48 — REGNUM Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) намерен организовать бой-реванш между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Петром Яном и представителем США Алджамейном Стерлингом. Об этом 7 марта сообщает глава UFC Дэйна Уайт.

«Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга», — приводит его слова ТАСС.

При этом Уайт подчеркнул, что UFC проведет организацию такого поединка в максимально возможно быстрое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец MMA Пётр Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере в четвертом раунде поединка на турнире UFC 259.

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