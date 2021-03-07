Ванкувер, Канада, , 11:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голами отличились Брок Бёзер (5-я минута, в большинстве) Бо Хорват (49-я, в большинстве), Джей Ти Миллер (50-я) и шведский форвард Нильс Хёгландер (57-я).

У «Торонто» забитые шайбы на счету Джона Тавареса (16-я) и Джимми Веси (24-я).

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Ванкувер», этой победой продливший свою победную серию до двух матчей подряд, 9 марта сыграет с клубом «Монреаль Канадиенс». «Торонто», выигравший прошлый матч, 10 марта встретится с «Виннипег Джетс».