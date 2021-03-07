Киев, 7 марта 2021, 11:29 — REGNUM На случай запуска «Северного потока — 2» на Украине озвучили несколько сценариев для газотранспортной системы страны. Об этом рассказал глава общества с ограниченной ответственностью «Оператор ГТС (газотранспортной системы — ИА REGNUM) Украины» Сергей Макогон в интервью венгерскому изданию Világgazdaság.
Макогон пояснил, что украинский оператор газотранспортной системы должен обеспечить как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов экономически целесообразный тариф. По его словам, ГТС модернизирует лишь те компрессорные станции, которые будут эксплуатироваться, другие же будут постепенно из эксплуатации выводиться.
Читайте также: Зеленский попросил у Байдена санкций против «Северного потока — 2»
Напомним, ранее замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская сторона будет признательна США за новый пакет санкций в отношении «Северного потока — 2». Она отметила, что прекращение реализации проекта «Северного потока — 2» «критически важно для нас».
Отметим, украинская ГТС на данный момент транспортирует газ как украинским потребителям, так и в страны Европейского союза.
Читайте также: В Европарламенте призвали использовать против РФ «Северный поток — 2»