Киев, , 11:29 — REGNUM На случай запуска «Северного потока — 2» на Украине озвучили несколько сценариев для газотранспортной системы страны. Об этом рассказал глава общества с ограниченной ответственностью «Оператор ГТС (газотранспортной системы — ИА REGNUM) Украины» Сергей Макогон в интервью венгерскому изданию Világgazdaság.

«Поскольку в Украине самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе объемом в 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита», — цитирует главу ГТС информационное агентство «Украинские национальные новости».

Макогон пояснил, что украинский оператор газотранспортной системы должен обеспечить как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов экономически целесообразный тариф. По его словам, ГТС модернизирует лишь те компрессорные станции, которые будут эксплуатироваться, другие же будут постепенно из эксплуатации выводиться.

«В случае полного отказа от транзита по нашей территории — уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант. Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией», — добавил Макогон.

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Напомним, ранее замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская сторона будет признательна США за новый пакет санкций в отношении «Северного потока — 2». Она отметила, что прекращение реализации проекта «Северного потока — 2» «критически важно для нас».

Отметим, украинская ГТС на данный момент транспортирует газ как украинским потребителям, так и в страны Европейского союза.

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