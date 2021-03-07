Белгород, 7 марта 2021, 11:47 — REGNUM Дополнительные средства на покупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями будут выделены в 2021 году в Белгородской области. Врио губернатора Вячеслав Гладков принял решение добавить более 140 млн рублей к уже утверждённым расходам, об этом он 7 марта написал на своей странице в социальной сети.
По словам врио главы региона, к нему обратились жители области, страдающие лимфолейкозом. Один курс лечения этого заболевания стоит порядка шести миллионов рублей.
Изначально на покупку дорогостоящих лекарств в Белгородской области в 2021 году было выделено 1,5 млрд рублей.