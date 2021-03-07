Белгород, , 11:47 — REGNUM Дополнительные средства на покупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями будут выделены в 2021 году в Белгородской области. Врио губернатора Вячеслав Гладков принял решение добавить более 140 млн рублей к уже утверждённым расходам, об этом он 7 марта написал на своей странице в социальной сети.

По словам врио главы региона, к нему обратились жители области, страдающие лимфолейкозом. Один курс лечения этого заболевания стоит порядка шести миллионов рублей.

«Сумма эта неподъёмная, а таких граждан у нас в области проживает 20 человек, и каждому теперь мы сможем помочь. Также благодаря выделенным дополнительным средствам мы обеспечим 17 детей и 16 взрослых, которые нуждаются в лечении иммуноглобулином человека. На эти цели будет направлено 10 миллионов рублей. Ещё шесть миллионов рублей будет выделено на лечение выявленных уже в 2021 году двух пациентов с редкими заболеваниями» — написал Вячеслав Гладков.

Изначально на покупку дорогостоящих лекарств в Белгородской области в 2021 году было выделено 1,5 млрд рублей.