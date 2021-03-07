Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» переиграл в овертайме команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 3:3. У «Кингз» забитые голы в свой актив записали оформивший в матче дубль словенский форвард Анже Копитар (14-я и 39-я минута, в большинстве) и Мэтт Лафф (40-я). В составе «Сент-Луиса» шайбами отметились Дэвид Перрон (1-я), Натан Уокер (5-я) и Райан О’Райлли (12-я, в большинстве).

Победу в овертайме «Лос-Анджелесу» принес гол Адриана Кемпе, забитый им на 62-й минуте.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующей встрече «Лос-Анджелес», прервавшие этой победой серию из четырех подряд поражений, 9 марта сыграют с клубом «Анахайм Дакс». «Сент-Луис» этим поражением прервал серию из четырех побед подряд и в этот же день встретится с «Сан-Хосе Шаркс».