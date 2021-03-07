Ханты-Мансийск, , 11:11 — REGNUM В Югре до 90% из 700 тонн топлива, находившихся в порвавшемся продуктопроводе, было отсечено и отправлено в специально оборудованные амбары. Об этом со ссылкой на представителей компании АО «СибурТюменьГаз» написал в своём телеграм-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

«Проверим информацию в ходе расследования», — отметил Виль.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 6 марта. В результате прорыва продуктопровода возник пожар в акватории реки Обь. Один человек получил ожоги.

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