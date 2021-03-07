Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Среди популярных мобильных приложений самый большой объём персональных данных собирает социальная сеть Facebook. Об этом свидетельствует исследование специалистов по кибербезопасности компании pCloud.

Мобильные приложения собирают персональные данные с устройств пользователей по нескольким причинам. Это помогает разработчикам приложений отслеживать проблемы, исправлять ошибки и улучшать их работу. Но также эти данные используются и в других целях, например, для показа целевой рекламы.

Эксперты pCloud проанализировали объём информации, собираемой наиболее популярными мобильными приложениями. Лидером по объёму собираемых данных стала социальная сеть Facebook, приложение которой использует информацию о вашем местоположении, контактах, истории поиска на устройстве и в веб-браузере, а также другую информацию.

В первую десятку приложений, запрашивающих доступ к наиболее полной информации с устройств пользователей, также вошли Instagram, Kiarna, Grubhub, Uber, Uber Eats, eBay, Just Eat, Linkedin и Twitter.

Эксперты отмечают, что собирающие персональные данные компании могут делиться ими с третьими лицами. Например, YouTube передаёт 42% личных данных, которые могут использоваться для формирования рекламы другими брендами. Instagram передаёт 79% данных, а Facebook — 57%.

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