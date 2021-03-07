Вашингтон, 7 марта, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Среди популярных мобильных приложений самый большой объём персональных данных собирает социальная сеть Facebook. Об этом свидетельствует исследование специалистов по кибербезопасности компании pCloud.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Всевидящее око

Мобильные приложения собирают персональные данные с устройств пользователей по нескольким причинам. Это помогает разработчикам приложений отслеживать проблемы, исправлять ошибки и улучшать их работу. Но также эти данные используются и в других целях, например, для показа целевой рекламы.

Эксперты pCloud проанализировали объём информации, собираемой наиболее популярными мобильными приложениями. Лидером по объёму собираемых данных стала социальная сеть Facebook, приложение которой использует информацию о вашем местоположении, контактах, истории поиска на устройстве и в веб-браузере, а также другую информацию.

В первую десятку приложений, запрашивающих доступ к наиболее полной информации с устройств пользователей, также вошли Instagram, Kiarna, Grubhub, Uber, Uber Eats, eBay, Just Eat, Linkedin и Twitter.

Эксперты отмечают, что собирающие персональные данные компании могут делиться ими с третьими лицами. Например, YouTube передаёт 42% личных данных, которые могут использоваться для формирования рекламы другими брендами. Instagram передаёт 79% данных, а Facebook — 57%.