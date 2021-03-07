Ханты-Мансийск, , 11:02 — REGNUM В Югре началась доследственная проверка по факту аварии на продуктопроводе в акватории реки Обь. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Проверку ведёт следственный отдел по Нижневартовскому району. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 6 марта. Подводный переход продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ» через реку Обь прорвало. В результате в пяти километрах ниже по течению от переправы «Ермаковской» возник пожар. Один человек получил лёгкие ожоги.