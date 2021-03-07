Эдмонтон, Канада, , 11:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе «Эмонтона» голами отличились финский форвард Ессе Пульюярви (38-я минута), Кайлер Ямамото (47-я) и Коннор Макдэвид (57-я).

У «Калгари» голы забили Джонни Годро (15-я, в большинстве) и Ноа Ханифин (42-я).

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующей встрече «Эдмонтон», который этой победой прервал серию из трех подряд поражений, 9 марта сыграет с командой «Оттава Сенаторз». «Калгари», выигравший прошлый матч, встретится с «Оттавой» днем раньше.