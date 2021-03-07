Тюмень, 7 марта, 2021, 10:44 — ИА Регнум. На улицах Тюмени добровольцы подарили 400 тюльпанов жительницам города с добрыми пожеланиями и улыбками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель Центра добровольческого движения клуба «Дзержинец» Александра Акулина.

Cvr-dzerzhinets.ru/ Волонтёры УФСИН подарили тюменкам цветы и праздничное настроение

В акции «Вам, любимые!» участвовали добровольцы из «Дзержинца» и волонтёры из Управления федеральной службы исполнения наказаний.

Cvr-dzerzhinets.ru/ Добровольцы из центра «Дзержинец» фотографировались вместе с милыми дамами

«Получая цветы, девушки и женщины радовались, благодарили. Вот идёт женщина, погружённая в повседневные проблемы, а на улице подходит мужчина в форме, с улыбкой, цветами — в душе появляется подъём, позитив окутывает. Волонтёры из УФСИН отметили, что более приятной миссии ещё не исполняли. Акцию «Вам, любимые!» мы проводим не первый год, и всегда положительные, добрые отзывы от обеих сторон — как от дарящих, так и получающих подарки. День становится светлей», — сообщила Александра Акулина.

Cvr-dzerzhinets.ru/

Cvr-dzerzhinets.ru/

Александра добавила, что в планах волонтёров было посещение вместе с кадетами пансионата ветеранов войны и труда, но коронавирус внёс свои коррективы. Самоизоляцию граждан старше 65 лет необходимо соблюдать. Добровольцы передали цветы сотрудникам пансионата.