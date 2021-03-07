Киев, , 11:28 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 7167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 7 марта министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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С начала пандемии в стране было зарегистрировано 1 млн 401 228 случаев инфицирования, 27 022 из которых оказались смертельными (скончались 103 человека за сутки). Выздоровели 1 млн 196 520 инфицированных (2147 человек за сутки).

В медицинские учреждения в минувшие сутки госпитализировали 3956 пациентов с диагнозом «COVID-19».

Максимальное количество инфицированных в минувшие сутки зарегистрировали в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Напомним, в предыдущие сутки в стране зарегистрировали 9144 случаев заражения коронавирусом, 3277 человек в предыдущие сутки получили прививки от SARS-CoV-2.