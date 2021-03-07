Ярославль, , 10:35 — REGNUM Более 211,6 млн рублей получат жители Ярославля, потерявшие свои квартиры после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Батова. Такое распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Последствия взрыва дома в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл 21 августа 2020 года. 120-квартрный дом был признан аварийным и непригодным к проживанию. С просьбой о финансовой помощи к федеральным властям обратились власти региона.

«Деньги будут выделены из резервного фонда Правительства. Федеральное финансирование позволит приобрести в общей сложности более 4,8 тыс. квадратных метров жилья. Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с руководством Ярославской области соглашение о предоставлении этих средств. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в Правительство до 1 февраля 2022 года», — сообщает официальный сайт российского правительства.

В результате взрыва бытового газа в одном из многоэтажных домов в Ярославле пострадали четыре человека, трое погибли. Двенадцать квартир оказались разрушены — их расселили за счёт регионального бюджета. Теперь квартиры смогут приобрести и оставшиеся жильцы.

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