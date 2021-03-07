Мишустин выделил деньги на расселение взорвавшегося дома в Ярославле
Ярославль, 7 марта, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Более 211,6 млн рублей получат жители Ярославля, потерявшие свои квартиры после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Батова. Такое распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте российского правительства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл 21 августа 2020 года. 120-квартрный дом был признан аварийным и непригодным к проживанию. С просьбой о финансовой помощи к федеральным властям обратились власти региона.
В результате взрыва бытового газа в одном из многоэтажных домов в Ярославле пострадали четыре человека, трое погибли. Двенадцать квартир оказались разрушены — их расселили за счёт регионального бюджета. Теперь квартиры смогут приобрести и оставшиеся жильцы.