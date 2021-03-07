Денвер, США, , 10:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уступил в овертайме команде «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 4:4. В составе «Анахайма» голами отметились шведский форвард Рикард Ракелль (6-я минута), оформивший в матче дубль Трой Терри (25-я и 54-я) и Кевин Шаттенкирк (58-я, в большинстве). У «Колорадо» шайбы забили Логан О'Коннор (33-я) также оформивший в матче дубль финский нападающий Микко Рантанен (38-я, в большинстве и 47-я) и Брэндон Саад (47-я).

Победный гол «Анахайма» в овертайме записал в свой актив Райан Гецлаф (62-я, при игре 4×3).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, в следующей встрече «Колорадо», который этим поражением прервал серию из двух подряд победой, 9 марта сыграет с командой «Аризона Койотс». «Анахайм», этой победой прервавший свою проигрышную серию из девяти подряд матчей, в этот же день встретится с «Лос-Анджелес Кингз».