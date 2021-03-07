Токио, , 10:29 — REGNUM Построенная с помощью суперкомпьютера Fugaku модель показала, что использование второй маски лишь незначительно повышает эффективность блокирования респираторных выделений при кашле и дыхании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Соответствующее исследование проводилось сотрудниками японского научно-исследовательского центра RIKEN и учёными из Университета Кобе. Для проверки своих моделей исследователи использовали суперкомпьютер Fugaku, который в июне 2020 года был признан мощнейшим в мире.

Построенные модели показали, что применение одной защитной маски из нетканого материала при правильном ношении блокирует около 85% респираторных выделений. При надетой поверх этой маски ещё одной из полиуретана показатель эффективности повышается незначительно — до 89%.

Также японские учёные проверили эффективность масок из защитных материалов. Лучшими для защиты от инфекций оказались профессиональные маски уровня N95. За ними последовали маски из нетканых материалов, тканевые маски и маски из полиуретана.

Читайте ранее в этом сюжете: Эффективность тканевых масок проверили с помощью суперкомпьютера Fugaku