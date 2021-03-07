Киев, , 10:32 — REGNUM Украинская сторона готова к активизации военных действий в Донбассе и даже к «тотальному наступлению россиян», которые могут произойти весной. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко.

По словам советника главы МВД, украинская сторона учитывает возможность активизации военных действий в Донбассе с наступлением «полноценной весны» и готова к ответу.

«Уверяю вас, что мы готовы к ответу, готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжению… если это будет тотальное наступление россиян, оно будет сокрушительным для них», — добавил он.

Вместе с тем Поцелуйко также добавил, что российская сторона, с которой украинская армия якобы воюет в Донбассе, не может открыто применить авиацию ввиду того, что Россия утверждает, что в Донбассе нет ее военных.

«Авиацию они не могут использовать. Они говорят, «их там нет». Как они могут открыто использовать свою авиацию? Это будет нарушение всех их предыдущих позиций», — отметил он.

Советник главы МВД также добавил, что применение российской авиации в Донбассе станет доказательством «их агрессии» и будет совсем «другой разговор».

«Если они используют авиацию, это будет доказательством их агрессии, совсем другой разговор. Потому что у нас тоже есть авиация, и у нас есть поддержка Запада. И поверьте, ответ будет равноценным», — подвел итог Поцелуйко.

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Напомним, представители официального Киева, захватившие власть в феврале 2014 года, развязали войну против Донбасса в апреле 2014 года, так как жители Донецкой и Луганской Народных Республик отказались признавать государственный переворот на Украине и находиться в составе страны. Неоднократно представители украинской власти также заявляли, что в Донбассе украинская армия якобы воюет с российской армией. Никаких доказательств этому Украина не предоставила. В свою очередь Российская Федерация в рамках «нормандского формата» участвует в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.