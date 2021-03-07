Киев, 7 марта, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Украинская сторона готова к активизации военных действий в Донбассе и даже к «тотальному наступлению россиян», которые могут произойти весной. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дать отпор

По словам советника главы МВД, украинская сторона учитывает возможность активизации военных действий в Донбассе с наступлением «полноценной весны» и готова к ответу.

«Уверяю вас, что мы готовы к ответу, готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжению… если это будет тотальное наступление россиян, оно будет сокрушительным для них», — добавил он.

Вместе с тем Поцелуйко также добавил, что российская сторона, с которой украинская армия якобы воюет в Донбассе, не может открыто применить авиацию ввиду того, что Россия утверждает, что в Донбассе нет ее военных.

«Авиацию они не могут использовать. Они говорят, «их там нет». Как они могут открыто использовать свою авиацию? Это будет нарушение всех их предыдущих позиций», — отметил он.

Советник главы МВД также добавил, что применение российской авиации в Донбассе станет доказательством «их агрессии», и будет совсем «другой разговор».

«Если они используют авиацию, это будет доказательством их агрессии, совсем другой разговор. Потому что у нас тоже есть авиация, и у нас есть поддержка Запада. И поверьте, ответ будет равноценным», — подвел итог Поцелуйко.

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Напомним, представители официального Киева, захватившие власть в феврале 2014 года, развязали войну против Донбасса в апреле 2014 года, так как жители Донецкой и Луганской Народных Республик отказались признавать государственный переворот на Украине и находиться в составе страны. Неоднократно представители украинской власти также заявляли, что в Донбассе украинская армия якобы воюет с российской армией. Никаких доказательств этому Украина не предоставила. В свою очередь Российская Федерация в рамках «нормандского формата» участвует в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.