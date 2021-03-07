Лас-Вегас, США, , 10:32 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян прокомментировал свою дисквалификацию в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 259. Он заявил об этом 7 марта на пресс-конференции.

«Честно говоря, я даже и не понял, что они мне сказали», — заявил он, говоря о команде бить коленом, которая, по словам Хабиба Нурмагомедова, поступила из угла Яна.

Также Ян отметил, что он следил за руками своего оппонента, которые тот оторвал от настила октагона, так как знает правила.

«На видео будет видно, как он поднял руки с земли, я не видел, что он сидит на коленке, я думал, что он на корточках», — добавил российский спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петр Ян был дисквалифицирован в поединке с представителем США Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере в четвертом раунде на турнире UFC 259.