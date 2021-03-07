Челябинск, , 10:19 — REGNUM В Челябинской области активисты движения «Волонтёры Победы» поздравят ветеранов с Международным женским днём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель организации Даниил Кирпиченко.

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Накануне праздника активисты подготовили открытки и подарки. В частности, школе №5 города Троицка «Волонтёры Победы» и студенты педагогического отряда «Энерджи» провели мастер — класс по созданию открыток. В Женский день волонтёры подарят каждую из открыток ветеранам. Подобные акции состоятся 8 марта и в других муниципатитетах.

Кроме того, в рамках акции «Вам, любимые» волонтёры прочтут для заслуженных женщин их любимые стихотворения. «Мы пытаемся дойти до каждого в области, если этого не получается, то делаем звонки», — отметил Кирпиченко.