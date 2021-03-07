Санкт-Петербург, 7 марта 2021, 10:25 — REGNUM Одному из главных символов и подарков в честь Международного женского дня 8 марта в Петербурге посвятили необычную художественную инсталляцию.
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Трёхметровые арт-объекты в виде разноцветных весенних тюльпанов всего на три дня появились на фестивале хендмейда и дизайна «Петербургская ярмарка» в Design District DAA на Красногвардейской площади, 3.
Создатели инсталляции своей необычной работой хотят напомнить жителям Петербурга о том, что скоро в город, уставший от снегопадов и метелей, придёт настоящая, а не только календарная весна.
С гигантскими тюльпанами можно сфотографироваться, чем с удовольствием и воспользовались посетители фестиваля.