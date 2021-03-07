Лас-Вегас, США, , 10:31 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян из-за полученной им дисквалификации в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 259 лишен процентов от платных трансляций. Об этом 7 марта сообщил сам спортсмен из России.

«Меня лишили всего, процентов от платных трансляций, титула, всего», — приводит его слова ТАСС.

При этом Ян стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) 12 июля 2020 года, после одержанной им техническим нокаутом победы над представителем Бразилии Жозе Альдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петр Ян был дисквалифицирован в поединке с представителем США Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере в четвертом раунде на турнире UFC 259.