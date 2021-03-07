Даллас, США, , 10:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 5:0.

В составе победителей шайбы забили Джейсон Дикинсон (3-я минута), Джо Павелски (4-я, в большинстве), финский защитник Миро Хейсканен (34-я), финский нападающий Роопе Хинц (50-я) и чешский форвард Радек Факса (60-я, в большинстве).

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметились в игре никакими результативными действиями. Российский голкипер «Старз» Антон Худобин не принимал участия во встрече.

Отметим, в следующем матче «Даллас», прервавший этой победой серию из четырех подряд поражение, 8 марта сыграет с командой «Нэшвилл Предаторз». «Коламбус» этим поражением прервал свою победную серию из двух игр подряд и 10 марта встретится с клубом «Флорида Пантерз».