Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Видеостриминговый сервис Netflix покажет анимационный сериал, основанном на серии французских комиксов про Астерикса. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Представители Netflix подписали соответствующее соглашение с издательством Hachette Les Editions, выпускавшим первые комиксы о галлах Астериксе и Обликсе. Шоураннером анимационного сериала для Netflix станет французский драматург Ален Шаба. Он работал в качестве режиссёра и сценариста над фильмом «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра», вышедшем в 2022 году.

Планируется, что производство анимационного сериала будет запущено в 2023 году. Премьера проекта ожидается в том же году.

Французский писатель Рене Госинни и художник Альбер Удерзо выпустили первый комикс про вымышленных галлов Астерикса и Обеликса в 1959 году. Позже на основе этих комиксов было выпущено несколько фильмов и анимационных проектов. В наиболее известной экранизации роли Астерикса и Обеликса исполнили актёры Кристиан Клавье и Жерар Депардье.