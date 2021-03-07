Киев, 7 марта 2021, 10:00 — REGNUM Украинская сторона готова «хоть сегодня» реализовать свою так называемую «Стратегию деоккупации Донбасса» и для этого необходимо решение президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады Украины. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко.
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По словам советника министра внутренних дел Украины, в 2019 году главой МВД страны была представлена так называемая «Стратегия деоккупации Донбасса», реализацию которой МВД готово обеспечить «хоть сегодня».
Вместе с тем Поцелуйко отметил, что решение о реализации данных мероприятий находится в компетенции президента Украины и украинского парламента.
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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в отношении России будут предприняты радикальные шаги, если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
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Отметим, официальный Киев, представители которого в феврале 2014 года захватили антиконституционным путем власть, развязали в апреле 2014 года войну против Донбасса, жители которого отказались признавать государственный переворот на Украине. Неоднократно представители украинской власти заявляли при этом, что в Донбассе якобы воюют с армией России. Никаких доказательств этому Киевом представлено не было. В свою очередь Российская Федерация вместе с несколькими другими странами в рамках «нормандского формата» участвует в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.
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