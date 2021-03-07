Киев, 7 марта, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Украинская сторона готова «хоть сегодня» реализовать свою так называемую «Стратегию деоккупации Донбасса», и для этого необходимо решение президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады Украины. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

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По словам советника министра внутренних дел Украины, в 2019 году главой МВД страны была представлена так называемая «Стратегия деоккупации Донбасса», реализацию которой МВД готово обеспечить «хоть сегодня».

«И мы готовы хоть сегодня обеспечить эти мероприятия», — отметил он.

Вместе с тем Поцелуйко отметил, что решение о реализации данных мероприятий находится в компетенции президента Украины и украинского парламента.

«Это же решение не министра МВД. Это должно быть решение президента, решение Верховной рады. Это должно быть решение государственное. Итак, всё готово… Но должно быть определенное время. Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там всё что угодно», — подытожил он.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в отношении России будут предприняты радикальные шаги, если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

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Отметим, официальный Киев, представители которого в феврале 2014 года захватили антиконституционным путем власть, развязали в апреле 2014 года войну против Донбасса, жители которого отказались признавать государственный переворот на Украине. Неоднократно представители украинской власти заявляли при этом, что в Донбассе якобы воюют с армией России. Никаких доказательств этому Киевом представлено не было. В свою очередь Российская Федерация вместе с несколькими другими странами в рамках «нормандского формата» участвует в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

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