Ханты-Мансийск, , 09:47 — REGNUM В результате возгорания на продуктопроводе в Югре пострадал один человек. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба МЧС Югры.

Ранее стало известно о том, что в акватории реки Обь в районе Нижневартовская зафиксирован пожар, который, по предварительным данным, произошел в связи с аварией на трубопроводе. Позднее выяснилось, что авария произошла на продуктопроводе Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ — был зафиксирован пропуск фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Владельцем продуктопровода является акционерное общество «СибурТюменьГаз».

По данным МЧС, в результате инцидента пострадал один человек. Он не является сотрудником «СибурТюменьГаза». Мужчина получил ожоги лица и шеи, но от госпитализации отказался.

По заверению «СибурТюменьГаза» авария не несет рисков для окружающей среды. Аварийный участок быстро локализован, ведется утилизация оставшихся углеводородов.