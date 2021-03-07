Лас-Вегас, США, 7 марта, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (MMA) Пётр Ян был дисквалифицирован в поединке с представителем США Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере в четвертом раунде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) MMAnytt Петр Ян

Поединок продлился четыре раунда, и в последнем российский боец нанес своему оппоненту удар коленом в голову, когда тот находился одним коленом на покрытии октагона, что является запрещенным в UFC.

При этом Яна могли бы не дисквалифицировать в случае согласия Стерлинга продолжать поединок, однако американец не смог сразу встать с канваса. После этого российский боец получил дисквалификацию, а американский спортсмен бросил полученный им пояс чемпиона на пол.

Отметим, ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) провело тест на допинг Яну, однако неизвестно, проходил ли эту пробу Стерлинг.