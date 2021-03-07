Тайбэй, , 09:36 — REGNUM Производители компьютеров во всём мире сталкиваются с ростом дефицита электронных компонентов, заявил исполнительный директор компании Acer Джейсон Чен. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Джейсон Чен рассказал, что сотрудникам Acer с каждым днём приходится прикладывать всё больше усилий для закупки компонентов, необходимых для производства персональных компьютеров. Он добавил, что дефицит компонентов может воспрепятствовать росту отрасли персональных компьютеров в 2021 году.

Исполнительный директор Acer заверил, что его компании удастся нарастить объёмы производства компьютеров в 2021 году. Однако он отказался давать точные прогнозы из-за неопределённости рынка.

«Вы видите, что автомобильная промышленность теперь требует больше чипов, игровых консолей также просят больше чипов… Это накладывается друг на друга, поскольку все отрасли восстанавливаются. Прежде такого не было в отрасли», — подчеркнул Чен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Федерации производителей автомобильного оборудования (FIEV) Клод Чам заявил, что в первом квартале 2021 года автопроизводители будут вынуждены сократить совокупные объёмы производства от 650 тысяч до 1 млн автомобилей из-за нехватки чипов.