Тайбэй, 7 марта, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Производители компьютеров во всём мире сталкиваются с ростом дефицита электронных компонентов, заявил исполнительный директор компании Acer Джейсон Чен. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

(сс) Mehman Ibragimov Ноутбук

Джейсон Чен рассказал, что сотрудникам Acer с каждым днём приходится прикладывать всё больше усилий для закупки компонентов, необходимых для производства персональных компьютеров. Он добавил, что дефицит компонентов может воспрепятствовать росту отрасли персональных компьютеров в 2021 году.

Исполнительный директор Acer заверил, что его компании удастся нарастить объёмы производства компьютеров в 2021 году. Однако он отказался давать точные прогнозы из-за неопределённости рынка.

«Вы видите, что автомобильная промышленность теперь требует больше чипов, производители игровых консолей также просят больше чипов… Это накладывается друг на друга, поскольку все отрасли восстанавливаются. Прежде такого не было в отрасли», — подчеркнул Чен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Федерации производителей автомобильного оборудования (FIEV) Клод Чам заявил, что в первом квартале 2021 года автопроизводители будут вынуждены сократить совокупные объёмы производства от 650 тысяч до 1 млн автомобилей из-за нехватки чипов.