Лас-Вегас, США, , 09:29 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров победил американского спортсмена Джозефа Бенавидеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу российскому спортсмену. При этом Аскаров отдаст 20% гонорара своему оппоненту, так как во время взвешивания перед боем оказался на 400 граммов тяжелее своего противника и не смог уложиться в лимит веса.

Отметим, это 13 победа (10 — досрочно) в активе 28-летнего, ни разу непобежденного Аскарова. Для 36-летнего Бенавидеса данное поражение стало восьмым при 28 выигранных поединках (17 — досрочно).