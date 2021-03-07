Москва, , 09:06 — REGNUM Общедоступные Wi-Fi точки могут использоваться злоумышленниками для кражи персональных данных пользователей. Об этом сообщил директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь РИА Новости.

Эксперт объяснил, что злоумышленники могут сами создавать открытые точки Wi-Fi-доступа. Как правило, такие точки устанавливаются возле общественных мест и маскируются под открытые Wi-Fi-сети вокзалов, аэропортов или иных объектов.

«Через подобные Wi-Fi-ловушки злоумышленники могут украсть персональные данные, логины и пароли пользователей, подключившихся к их сети», — подчеркнул эксперт.

Бондарь добавил, что при использовании общественных Wi-Fi точек следует соблюдать особую осторожность при обращении с персональными данными. В частности, при использовании таких сетей не рекомендуется входить в банковские аккаунты и другие учётные записи на важных площадках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале специалист по информационной безопасности Яков Гродзенский заявил, что резкое снижение скорости интернет-соединения может свидетельствовать о подключении к вашему Wi-Fi-роутеру сторонних устройств.

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