Бишкек, , 09:36 — REGNUM 44 новых случая инфицирования SARS-CoV-2 за сутки выявили в Киргизии, сообщили 7 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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86 550 случаев заражения выявили в стране с начала пандемии. 83 530 инфицированных побороли инфекцию (46 человек за сутки), 1471 инфицированный скончался.

607 инфицированных на текущий момент находятся на лечении: 346 в стационарах медицинских учреждений, 261 — амбулаторно.

В минувшие сутки один медицинский работник завершил соблюдение режима самоизоляции. С начала пандемии было зарегистрировано 4206 случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 4195 из них выздоровели.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике выявили 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией.