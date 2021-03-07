Лас-Вегас, США, , 09:27 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев досрочно победил представителя США Дрю Добера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 259, который проходил в Неваде. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В третьем раунде поединка российский спортсмен удушающим приемом заставил своего американского оппонента сдаться. При этом это первый бой с участием Махачева с 2019 года.

Отметим, это 19-я победа (11 — досрочно) в активе 29-летнего Махачева при одном поражении. Для 32-летнего Добера данное поражение стало 11-м при 23 победах (16 — досрочно) и одном поединке без результата.