Варшава, , 08:52 — REGNUM Бывший командующий сухопутными войскамиПольши, генерал Вальдемар Скшипчак написал статью для издания Defence 24, в которой рассмотрел один из сценариев войны России и военного блока НАТО, в частности, боевые действия в районе Калининградской области.

По словам генерала Скшипчака, Калининградская область имеет одно из ключевых значений в политической военной стратегии России. По сути, Калининградская область — это «ворота», которые ведут в Балтийское море и на Польскую низменность — те места, через которые проходит путь Центральную и Западную Европу.

Также польский генерал напомнил, что в Калининградской области базируются основные силы российского Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР).В случае военных действий эти соединения должны будут обеспечить обретение перевеса российских Вооруженных сил в Балтийском регионе на море и в воздухе.

Однако в том, случае, если военный блок НАТО будет придерживаться стратегии плацдарма в Прибалтике и удержании там ударных сил, то российские силы в Калининградской области могут быть использованы с другой целью.

К примеру, российские силы могут блокировать переброску натовских войск по суше, морю и воздуху на территорию Прибалтики, а также оказывать поддержку российской 6-й армии, которая размещается в Западном военном округе и будет наступать на Прибалтику с востока.

В связи с этим Скшипчака считает, что концепция о необходимости укрепления Прибалтики в случае войны с Россией и переброска туда значительных сил НАТО — неразумно, так как Россия все равно будет иметь превосходство в этом регионе.

«Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток», — пишет польский генерал.

Уже после захвата Прибалтики боевые действия переместятся в южную часть Балтийского моря в направлении побережья Польши. Также генерал призывает не переоценивать роль Сувалкского коридора на границе Польши иЛитвы — он имеет лишь тактическое значение.