Варшава, 7 марта, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак написал статью для издания Defence 24, в которой рассмотрел один из сценариев войны России и военного блока НАТО, в частности боевые действия в районе Калининградской области.

Mil.ru Балтийский флот

По словам генерала Скшипчака, Калининградская область имеет одно из ключевых значений в политической военной стратегии России. По сути, Калининградская область — это «ворота», которые ведут в Балтийское море и на Польскую низменность — те места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.

Также польский генерал напомнил, что в Калининградской области базируются основные силы российского Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). В случае военных действий эти соединения должны будут обеспечить обретение перевеса российских Вооруженных сил в Балтийском регионе на море и в воздухе.

Однако в том случае, если военный блок НАТО будет придерживаться стратегии плацдарма в Прибалтике и удержания там ударных сил, российские силы в Калининградской области могут быть использованы с другой целью.

К примеру, российские силы могут блокировать переброску натовских войск по суше, морю и воздуху на территорию Прибалтики, а также оказывать поддержку российской 6-й армии, которая размещается в Западном военном округе и будет наступать на Прибалтику с востока.

В связи с этим Скшипчак считает, что концепция необходимости укрепления Прибалтики в случае войны с Россией и переброска туда значительных сил НАТО — неразумна, так как Россия всё равно будет иметь превосходство в этом регионе.

«Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток», — пишет польский генерал.

Уже после захвата Прибалтики боевые действия переместятся в южную часть Балтийского моря в направлении побережья Польши. Также генерал призывает не переоценивать роль Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы — он имеет лишь тактическое значение.