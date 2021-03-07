Ташкент, , 08:52 — REGNUM За сутки в Узбекистане выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 80 176.

Четыре новых случая заражения подтвердили в Ташкентской области, два — в Андижанской, один — в Хорезмской. 44 случая инфицирования были выявлены в столице Узбекистана в результате эпидемиологического расследования.

За сутки по факту выздоровления были выписаны 82 человека, с начала пандемии — 78 884.

«В настоящее время из 670 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжелом состоянии, 27 — в критическом», — добавили в минздраве.

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Напомним, в предыдущие сутки в Узбекистане выявили 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.