Вашингтон, 7 марта, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Второй испытательный полёт космического корабля Starliner состоится не ранее конца апреля текущего года. Об этом говорится в совместном заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компании Boeing.

NASA Boeing CST-100 Starliner

Boeing разрабатывает корабль Starliner в рамках контракта NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый испытательный полёт корабля Starliner в беспилотном режиме состоялся в декабре 2019 года. Планировалось, что корабль достигнет МКС, однако операция по стыковке со станцией была отменена из-за сбоя в работе программного обеспечения бортовых компьютеров.

После этого специалисты NASA и Boeing приняли решение о повторном проведении испытательного полёта без астронавтов на борту. Полёт был назначен на 25 марта 2021 года, после чего отложен на начало апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

В новом заявлении NASA и Boeing говорится, что полёт не удастся провести и в начале апреля. Это связано с необходимостью проведения дополнительных проверок, а также с плотным графиком посещения МКС космическими аппаратами.

Отмечается, что второй испытательный полёт корабля Starliner состоится не ранее конца апреля текущего года. Точная дата будет объявлена позже.