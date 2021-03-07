Луганск, , 08:42 — REGNUM Вооруженные силы Украины один раз за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 7 марта в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

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Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Нижнее Лозовое из стрелкового оружия. ВСУ атаковали ЛНР с позиций в населенном пункте Луганское.

На текущий момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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