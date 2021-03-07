Брайтон, Великобритания, , 08:42 — REGNUM Футбольный клуб «Лестер» переиграл команду «Брайтон» в матче 27 тура чемпионата английской Премьер-лиги. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Адам Лаллана, отличившийся на 10-й минуте встречи, однако на этом футбольная фортуна отвернулась от «Брайтона». На 62-й нигерийский форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо счет сравнял, а на 87-й его одноклубник — ганский защитник Даниэль Амарти — вывел свою команду вперед и этим принес ей победу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Лестера» стало 53 очка, команда находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата Англии. У «Брайтона» 26 очков и шестнадцатое место.