Миннеаполис, США, , 08:26 — REGNUM Один человек погиб в результате стрельбы на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда в американском штате Миннесота. Об этом 7 марта сообщил телеканал CNN.

Согласно данным, полученным от представителей правоохранительных органов штата, в городе Миннеаполисе, на месте гибели Флойда произошла перепалка между двумя лицами. В ходе ссоры один из её участников открыл огонь по оппоненту из огнестрельного оружия. Пострадавший был доставлен в госпиталь, где вскоре скончался от полученного ранения.

Личности участников инцидента не раскрываются. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, чернокожий мужчина Флойд скончался при задержании 25 мая 2020 года. Четверо полицейских, причастных к задержанию, были уволены, а одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Гибель Флойда вызвала волну протестов против произвола полиции по всей стране, которая переросла в беспорядки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура американского штата Миннесота попросила суд перенести из-за коронавируса с марта на июнь начало разбирательства по делу о гибели чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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