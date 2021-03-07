Лиссабон, 7 марта 2021, 08:42 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская в ходе своего визита в Португалию заявила, что изолятор временного содержания, который находится в Минске в 1-м переулке Окрестина, станет музеем сопротивления и свободы, сообщили 6 марта в пресс-службе Тихановской.
Политик посетила музей Алжубе — бывшую тюрьму, где в период с 1926 по 1965 годы содержались португальские политзаключенные. В период правления Антониу Салазара (1932 — 1968 годы) в тюрьме, как отметили в пресс-службе Тихановской, содержались до пятидесяти тысяч человек.
Также Тихановская пообещала, что изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске станет музеем аналогично тюрьме Алжубе.
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