Лиссабон, , 08:42 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская в ходе своего визита в Португалию заявила, что изолятор временного содержания, который находится в Минске в 1-м переулке Окрестина, станет музеем сопротивления и свободы, сообщили 6 марта в пресс-службе Тихановской.

Политик посетила музей Алжубе — бывшую тюрьму, где в период с 1926 по 1965 годы содержались португальские политзаключенные. В период правления Антониу Салазара (1932 — 1968 годы) в тюрьме, как отметили в пресс-службе Тихановской, содержались до пятидесяти тысяч человек.

«Диктатура Салазара была самой долгой в Европе, но и она не устояла перед волей народа. Португалия стала предпоследней страной Европы, которая избавилась от диктатуры. Беларусь — последняя», — сообщили в пресс-службе экс-кандидата в белорусские президенты.

Также Тихановская пообещала, что изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске станет музеем аналогично тюрьме Алжубе.

«В новой Беларуси изолятор на Окрестина, как и тюрьма Алжубе, тоже станет музеем — музеем сопротивления и свободы», — передает слова политика ее пресс-служба.

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