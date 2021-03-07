Турин, Италия, , 08:17 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» уверенно переиграл римскую команду «Лацио» в матче 26 тура чемпионата Италии. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Альянц — Ювентус» в Турине и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

В составе туринской команды забитые голы на свой счет записали французский полузащитник клуба Адриен Рабьо (39-я минута), и оформивший в матче дубль испанский нападающий Альваро Мората (57-я и 60-я), также сделавший одну результативную передачу.

У «Лацио» автором единственного гола стал аргентинский хавбек Хоакин Корреа (14-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Ювентуса» стало 526 очка, команда находится на третьем месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Лацио» 43 очка и седьмое место.