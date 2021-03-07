Москва, , 08:12 — REGNUM Ульяновский автомобильный завод может стать партнёром японской автомобилестроительной корпорации Isuzu. Об этом сообщает портал Drom.ru со ссылкой на источники в отрасли.

По данным портала, автомобилестроительные компании рассматривают возможность производства на мощностях УАЗа автомобилей на базе новой платформы Isuzu D-Max/MU-X. При этом завод сможет выпускать автомобили в двух версиях — оригинальные Isuzu и в модификации УАЗа.

Отмечается, что концепция проекта находится в стадии проработки. В качестве наиболее ранней даты начала производства автомобилей на базе платформы Isuzu на мощностях УАЗа называется 2023 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Isuzu представила в Москве пикап D-Max третьего поколения.

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